Fotoğraf Yarışması Sonuçları - Haberler
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Fotoğraf Yarışması Sonuçları

Fotoğraf Yarışması Sonuçları
Habermetre - Haberler | Toplum

BİRİNCİLİKSanatçı : İsmail KARAİKİNCİLİKSanatçı : Mehmet Ali ERGÜNÜÇÜNCÜLÜKSanatçı : Bilal ESKİOĞLU1. MANSİYONSanatçı : Orhan TANHAN2. MANSİYONSanatçı : İbrahim AYSÜNDÜ3.

BİRİNCİLİK

Sanatçı : İsmail KARA

İKİNCİLİK

Sanatçı : Mehmet Ali ERGÜN

ÜÇÜNCÜLÜK

Sanatçı : Bilal ESKİOĞLU

1. MANSİYON

Sanatçı : Orhan TANHAN

2. MANSİYON

Sanatçı : İbrahim AYSÜNDÜ

3. MANSİYON

Sanatçı : Serap İKİYEK

SERGİLEMELER

Sanatçı : İbrahim Halil EKİN

Sanatçı: Hilal EMNACAR

Sanatçı: Hasan DAYANIKLI

Sanatçı: Ayhan MARAŞLI

Sanatçı: Derya YILMAZ

Sanatçı: Yalçın ÇİFTÇİ

Sanatçı: İlhan MARAŞLI

Sanatçı: Müslüm MUTLU

Sanatçı: Metin Burak KINACILAR

Sanatçı: Elmas CUMCU

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