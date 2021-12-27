Fotoğraf Yarışması Sonuçları
BİRİNCİLİKSanatçı : İsmail KARAİKİNCİLİKSanatçı : Mehmet Ali ERGÜNÜÇÜNCÜLÜKSanatçı : Bilal ESKİOĞLU1. MANSİYONSanatçı : Orhan TANHAN2. MANSİYONSanatçı : İbrahim AYSÜNDÜ3.
BİRİNCİLİK
Sanatçı : İsmail KARA
İKİNCİLİK
Sanatçı : Mehmet Ali ERGÜN
ÜÇÜNCÜLÜK
Sanatçı : Bilal ESKİOĞLU
1. MANSİYON
Sanatçı : Orhan TANHAN
2. MANSİYON
Sanatçı : İbrahim AYSÜNDÜ
3. MANSİYON
Sanatçı : Serap İKİYEK
SERGİLEMELER
Sanatçı : İbrahim Halil EKİN
Sanatçı: Hilal EMNACAR
Sanatçı: Hasan DAYANIKLI
Sanatçı: Ayhan MARAŞLI
Sanatçı: Derya YILMAZ
Sanatçı: Yalçın ÇİFTÇİ
Sanatçı: İlhan MARAŞLI
Sanatçı: Müslüm MUTLU
Sanatçı: Metin Burak KINACILAR
Sanatçı: Elmas CUMCU
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