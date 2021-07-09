(Fotoğraf ve ek bilgilerle) EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS ÇOCUĞA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
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(Fotoğraf ve ek bilgilerle) EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS ÇOCUĞA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

(Fotoğraf ve ek bilgilerle) EYÜPSULTAN'DA MİNİBÜS ÇOCUĞA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı / Vedat Bayraktar - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Buse Pervin'e minibüs çarptı.

EYÜPSULTAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Buse Pervin'e minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayan Buse Pervin  kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Olay dün Nişanca Mahallesi Feshane önünde 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 14  yaşındaki Buse Pervin'e minibüs çarptı. Hızlı bir şekilde ilerleyen minibüsün çarpmasının etkisiyle havada metrelerce fırlayan Pervin ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Buse Pervin ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

"SERT BİR ŞEKİLDE VURDU"Görgü tanığı Durmuş Akyol, "Öğlen saatlerinde tam yemek yediğim sırada pat diye bir ses geldi. Araçlar zaten çok hızlı bir şekilde geçiyor. Sürekli uyarmamıza rağmen bir çocuk karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Bir tane servis transit sert bir şekilde vurdu çocuk, kaldırıma doğru uçtu. Kalp mesajı yaptık ambulans trafikten geç geldi. Bugün öğrendik ölmüş. Çok üzüldük. Hız felakettir ben kendi adıma çok üzüldüm." dedi. 

O ANLAR KAMERADA

Meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir çocuğun karşı yola geçmeye çaldığı sırada bir minibüsün çarpmasıyla fırlattığı görüldü. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat Bayraktar

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