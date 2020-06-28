Fotoğraf tutkusu onu hayattan kopardı
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Fotoğraf tutkusu onu hayattan kopardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde fotoğraf çekmek amacıyla doğa gezisine çıkan 25 yaşındaki genç kadın kanyonda boğuldu.

28.06.2020 09:02 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:05

Mersin'in Tarsus ilçesinde fotoğraf çekmek amacıyla doğa gezisine çıkan 25 yaşındaki genç kadın kanyonda boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu mevkiinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, aslen Şanlıurfalı olan fakat Mersin'de ikamet eden 25 yaşındaki Zehra A., internetten gördüğü ve çok beğendiği Karasu'yu görmek ve fotoğraf çekmek için ağabeyi A.A. (29) birlikte bölgeye gitti.

Burada ağabeyi ile birlikte piknik yapan Zehra A., iddiaya göre su doldurmak için akarsu yanına gittiği esnada ayağı kayarak suya düştü. Akıntının yoğun olduğu suda bir süre sürüklenen Zehra A., daha sonra gözden kayboldu. Zehra A.'nın ağabeyi A.A. kardeşini kurtarmak için mücadele ettiyse de başarılı olamadı. Telaşlanan A.A. durumu hemen güvenlik ekiplerine bildirdi.

Olay yerine jandarma, itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda talihsiz kızın cansız bedeni, düştüğü yerden metrelerce uzaklıkta su içinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ersoy Yalçın/İHA)

Fotoğraf tutkusu onu hayattan kopardı

Kaynak: İHA

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