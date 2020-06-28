Fotoğraf tutkunu kadın kanyonda suda boğuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fotoğraf tutkunu kadın kanyonda suda boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde fotoğraf çekmek amacıyla doğa gezisine çıkan 25 yaşındaki genç kadın kanyonda boğuldu.

Fotoğraf tutkunu kadın kanyonda suda boğuldu
28.06.2020 08:50 | Son Güncelleme: 28.06.2020 08:54

Mersin'in Tarsus ilçesinde fotoğraf çekmek amacıyla doğa gezisine çıkan 25 yaşındaki genç kadın kanyonda boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu mevkiinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, aslen Şanlıurfalı olan fakat Mersin'de ikamet eden 25 yaşındaki Zehra A., internetten gördüğü ve çok beğendiği Karasu'yu görmek ve fotoğraf çekmek için ağabeyi A.A. (29) birlikte bölgeye gitti.

Burada ağabeyi ile birlikte piknik yapan Zehra A., iddiaya göre su doldurmak için akarsu yanına gittiği esnada ayağı kayarak suya düştü. Akıntının yoğun olduğu suda bir süre sürüklenen Zehra A., daha sonra gözden kayboldu. Zehra A.'nın ağabeyi A.A. kardeşini kurtarmak için mücadele ettiyse de başarılı olamadı. Telaşlanan A.A. durumu hemen güvenlik ekiplerine bildirdi.

Olay yerine jandarma, itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda talihsiz kızın cansız bedeni, düştüğü yerden metrelerce uzaklıkta su içinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu Haber
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi Haber
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı Haber
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı Haber
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı
Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor
Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Volkan Bozkır Mustafa Varank Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Seda Sayan İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Alper Ulusoy Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza İzmir Instagram Türk Lirası
Şu an buradasınız: Fotoğraf tutkunu kadın kanyonda suda boğuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 08:54:33. #1.14#
title