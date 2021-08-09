Fotoğraf tutkunlarının kadrajında Buca olacak
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Fotoğraf tutkunlarının kadrajında Buca olacak

Fotoğraf tutkunlarının kadrajında Buca olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Buca Belediyesi, kentin tarihi kimliğini gün yüzüne çıkarmak ve tanıtımını yapmak için fotoğraf yarışması başlattı.

Buca Belediyesi, kentin tarihi kimliğini gün yüzüne çıkarmak ve tanıtımını yapmak için fotoğraf yarışması başlattı. Buca'nın tarihi ve kültürel dokusu temasıyla gerçekleştirilecek Ulusal Buca Fotoğraf Yarışması Maratonu'nda çekilen fotoğrafların başvuruları, 13-14-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onayıyla düzenlenen Ulusal Buca Fotoğraf Yarışması Maratonu, Buca'nın tarihi ve kültürel dokusu temasıyla gerçekleştirilecek. Ülke genelinde tüm fotoğrafçıların kadrajına açık olacak yarışmayla, bir yandan Buca'nın eşsiz dokusu ön plana çıkarılırken, bir yandan da kültür turizminin gelişmesine katkı sağlanacak. Fotoğraf sanatına ilgi duyan tüm sanatçıları kente davet eden yarışmada katılım başvuruları, 13-14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde, 09.00-16.00 saatleri arasında Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BBKSM) kabul edilecek. Yarışmanın sonuçları 22 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi ve şartnameye ulaşmak isteyen katılımcılar, "tfsfonayliyarismalar.org" adresinden bilgi sahibi olabilecek.

Toplam 23 bin TL ödül dağıtılacak

Belirlenen süre içerisinde Buca'nın tarihi dokusunu anlatan en iyi fotoğraflar jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışma sonucunda jüri değerlendirmesinden geçen 32 fotoğrafa toplam 23 bin TL tutarında ödül dağıtılacak. Birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, mansiyon ödülü alan 5 fotoğrafa 1000'er TL ve sergi için seçilecek 24 adet fotoğrafa ise 250'şer TL ödül verilecek. - İZMİR

Fotoğraf tutkunlarının kadrajında Buca olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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