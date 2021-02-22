Fotoğraf tutkunları Kütahya için deklanşöre basıyor
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Fotoğraf tutkunları Kütahya için deklanşöre basıyor

22.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:33
Fotoğraf tutkunları Kütahya için deklanşöre basıyor

???????Kütahya'da fotoğraf tutkunları, hazırlanan proje kapsamında kenti her yönüyle fotoğraflayıp tanıtıma katkı sunacak.

???????Kütahya'da fotoğraf tutkunları, hazırlanan proje kapsamında kenti her yönüyle fotoğraflayıp tanıtıma katkı sunacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği ile başlattığı "Fotoğraflarla Tarihim ve Kültürüm Kütahya Projesi" kapsamında müdürlük personeli ile dernek üyeleri, kenti her yönüyle fotoğraflıyor.

Kent merkezindeki müzeler, Germiyan Sokağı, Ulu Cami, Macar Evi, Kütahya Kalesi gibi alanlarda çalışan proje ekibi, Gediz ilçesindeki Eskigediz ve Murat Dağı Kayak Merkezi'nde de çekimler yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih, kültür, turizm ve sanat şehri Kütahya'yı Türkiye ve dünyaya tanıtmak amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi.

Kentin destinasyon alanlarının tanıtımına yönelik çalışma yaptıklarını aktaran Ünal, şöyle devam etti:

"Kütahya'mız gerçekten de önemli değerlere sahip. Bu değerlerin tanıtımına yönelik birçok çalışma yapılmakta. Biz de Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bu çalışmalara katkı sunmak adına proje hazırladık. Proje kapsamında Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği ile protokol imzaladık. Protokol kapsamında dernek yöneticileri ve üyeleri ilimizin her yönünü fotoğraflıyor. Çalışma sonrasında elde edeceğimiz dokümanlarımızı ilimizde çeşitli platformlarda paylaşıp sergileyeceğiz. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önemli projelerinden olan Go Türkiye'de kapsamında da bu verilerimizi kullanacağız."

Dernek Başkanı Emel Oğur ise Kütahya için büyük önem taşıyan projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Oğur, "Proje ile il merkezimiz ile Çavdarhisar ilçemizde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde çok güzel çalışmalar yaptık. Şimdi de Gediz ilçemizde, Eskigediz'de ve Murat Dağı Kayak Merkezi'nde çekimler yapıyoruz. Çekimlerimizi paylaştığımız platformlarda çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Dernek olarak Kütahya'mızın tanıtıma katkı sunmak bizleri ayrıca mutlu ediyor." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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