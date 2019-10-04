Fotoğraf sergisi, sanat ve moda dünyasını bir araya getirdi

04.10.2019 08:11

Tarihi sandal bezinin tekrar dokunarak kültürümüze ve tarihimize kazandırılmasını sağlayan Sandal Bedesteni ana sponsorluğunda HangarİST'te gerçekleştirilen defilede, piyanist İbrahim Yazıcı, solist Selva Erdener canlı performansı eşliğinde 27 manken podyuma çıktı. Defileye aralarında Gonca Vuslateri, Burcu Güneş, Ayşe Tolga, Nihan Peker, Ceyda Balaban, Özlem Yalım, Tanju Babacan, Ayten Alpün, Girap Sepin, Serra D'Autry, Danna Leese, Tuvana Büyükçınar Demir, Selim Demir, İsmail Kutlu, Yakup Biçer, Ömer Enez, Pınar Kaplankıran'ın da bulunduğu moda, tasarım, sanat, cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında, karşılaştıkları zorlukların durduramadığı, hayallerinin ötesini görebilmeyi başarmış, sinema, bilim, sağlık, üretim, teknoloji, moda, sosyal sorumluluk, edebiyat, sanat gibi farklı disiplinlerde başarılara ve ilklere imza atmış kadınların portrelerinden oluşan fotoğraf sergisi de sanatseverlerle buluştu.

Simay Bülbül'ün objektifinden, kendi bakış açısını aktaran fotoğrafların yer aldığı sergi ve ardından gerçekleşen defile, yürekleri ile fark yaratan özel kadınların ilham veren hikayeleri ile tüm kadınlar arasında bir bağ kurması hedefiyle gerçekleşti. Kapıları Aralayan Kadınlar fotoğraf sergisinde yer alan 11 kadın yeni başarılara koşmaları için Sandal Bedesteni bursu ile desteklenecek.

Mars Çalışmalarına Katılan İlk Türk Yüksek Mimar Saadet Yüncü, Kadın Gözüyle Film Festivali-En İyi Yabancı Film Ödülü kazanan Esra Vesu Çelik, Kadın Öykülerinde İstanbul'un Yazarı Aslı Tohumcu, Pariyer.Com Kurucusu Meryem Bozkurt Sıtkı, Elibelindetarım Kurucusu Aslı Aksoy, Mıttag İstanbul Kurucusu Ve Şefi Gurme Fatma Yıldırım, Kalben Derneği Kurucusu Pelin Çalışkanoğlu,Cerebral Palsy Günü Türkiye Temsilcisi Tuğba Erbilen Gültekin, 2014 Uluslararası Yılın Genç Ressamı Yarışması Jüri Özel Ödülü Yasemin Öztürk, Avrupa Satranç Şampiyonu Kübra Öztürk ve model Öykü Baştaş'ın Simay Bülbül tarafından kadının gücünü gözler önüne sermek üzere çektiği siyah beyaz portre fotoğraflarıHangarIST sergi alanında tül üzerine baskı ile sergilendi.

Türkiye'nin farklı noktalarından gelen tarihi kapılar ve defile koleksiyonu, fotoğraf sergisi, HangarİST'te 15 Ekim gününe kadar görülebilecek.

Kapıları Aralayan Kadınlar Koleksiyonu ve Defilesi

Simay Bülbül, yıllardır deri ve kumaşı birleştirerek devam ettirdiği avangard çizgisine yeni bir soluk getirdiği Kapıları Aralayan Kadınlar koleksiyonunda, deriyi coutre detaylar ile buluşturuyor. Deriyi el işlemesi şeklinde yorumlayıp, parlak ve şık detaylar kullanarak geceye ve özel günlere taşıyor. Tasarımcı bu koleksiyon ile elegan zevklere sahip, stil sahibi Simay Bülbül kadınlarına, hayata farklı bakış açısı geliştirerek bakmanın kodlarını veriyor. Koleksiyon imaj çekimi ve kreatif direktörlüğü Hakan Öztürk tarafından yapılırken, defile koreografisi Öner Evez tarafından gerçekleştirildi. On season koleksiyon, 4 Ekim itibariyle Simay Bülbül'ün yeni mağazası Perveran ve Gizia Gate Nişantaşı mağazalarında modaseverlerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler