Fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:36
Fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı, AA'nın

Fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Konyalı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Konyalı, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.

Spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar köprüsü atlayışları" isimli çalışmasına oy veren Konyalı, yaşam kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'ye ait "kısıtlamalar sonrası ilk Cuma" başlıklı karesini beğendi.

Konyalı, AA'nın yaptığı güzel çalışmalara destek vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.

AA muhabirlerinin son yıllarda inanılmaz güzel işlere imza attığını ifade eden Konyalı, şunları kaydetti:

"Haber muhabirliği görevlerinin yanı sıra ülkemizin ve dünyanın her bölgesindeki insan yaşamlarını, doğal güzellikleri ve dünyadaki gelişmeleri de heyecanla takip etmekteyiz. Yıl içerisinde ülkemizde ve dünyada yaşanan olayların özeti niteliğindeki yılın fotoğrafları yarışmasında da çok güzel kareler izliyoruz. Ben yılın fotoğrafları oylamasında tabii ki daha çok fotoğrafçı kimliğiyle olaya yaklaşmak istedim. Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'a ait; koronavirüs hastalarına bakarken koruyucu gözlükleri buğulanan sağlık çalışanı beni çok etkiledi. Hem yaşadığımız hastalığı ve hem de bu hastalıkta savaşta ön cephede savaşan sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukların ne derece büyük olduğunu anlatıyordu. Sağlık çalışanlarımızın hepsine şükranlarımızı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Şevket Çoruh Nilgün Belgün Mustafa Üstündağ
Spor Vitor Hugo Burak Yılmaz Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Adana Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 14:36:59. #1.15#
title