Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

06.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:10
Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç, AA'nın

Fotoğraf sanatçısı , AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Sağdıç, kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in " polisinden Mescid-i 'da saldırı" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.

Ajansın yaptığı güzel çalışmalara destek vermekten mutluluk duyduğunu belirten Sağdıç, şunları söyledi:

"Yaptığım değerlendirme sonucunda 'İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı' fotoğrafını beğendim ve ona oy kullandım. Bu fotoğraf, İsrail askerinin şiddetini dünyaya gösteriyor. Şiddete maruz kalmış bu kadının fotoğrafı hem kompozisyon olarak hem de hareket birliği bakımından güzel bir fotoğraf. Ayrıca olayı çarpıtmaya yönelik birtakım haberlere karşı işin gerçeğini gösterme bakımından da ibret verici bir fotoğraftı."

Sağdıç, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Birbirinden güzel fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirten Sağdıç, "Anadolu Ajansı çalışanlarını bu çalışmadan dolayı kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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