Fotoğraf sanatçısı Crombie sığırcık kuşlarının gökyüzündeki toplu şölenini fotoğrafladı
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Fotoğraf sanatçısı Crombie sığırcık kuşlarının gökyüzündeki toplu şölenini fotoğrafladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Fotoğraf sanatçısı Crombie sığırcık kuşlarının gökyüzündeki toplu şölenini fotoğrafladı

İrlanda'da fotoğraf sanatçısı James Crombie, 5 günlük çalışmanın ardından sığırcık kuşlarının göç sırasında potansiyel tehlikelerden korunmak için yaptıkları toplu gösteriyi görüntülemeyi başardı.

İrlanda'da fotoğraf sanatçısı James Crombie, 5 günlük çalışmanın ardından sığırcık kuşlarının göç sırasında potansiyel tehlikelerden korunmak için yaptıkları toplu gösteriyi görüntülemeyi başardı.

İrlanda'nın Lough Ennell gölü civarında sığırcık kuşlarının gökyüzündeki toplu şöleni fotoğraf sanatçısı James Crombie görüntülendi. Sığırcıkların toplu gösterisinde ortaya dev kuş görseli çıktı. Crombie, bu eşsiz görüntüyü yakalamak için bölgede 5 gün boyunca konakladığını ve yaklaşık 50 kez bölgeyi ziyaret etmesi sonrası oluşan mucizeyi yakalamayı başardığını açıkladı.

MIRILDANMA ADI VERİLİYOR

Uzmanlar, sığırcık kuşlarının bu kadar yakından uçarak dev bir kütle hale gelip ortaya şekil çıkarmalarının hayret verici olduğunu belirterek bu senkronize hareketi, göç sırasında potansiyel tehlikelerden korunmak için yaptıklarını belirtti. Sürüye hiçbir kuşun liderlik etmediği, her sığırcığın yanındaki kuşa göre kendini ayarlayarak uçtuğu ifade edildi. Sığırcık kuşlarının hem tekil olarak mesafe ayarladığını ve hem de çoğul olarak bir bütün kütle halinde hareket ettiği bu harekete uzmanlar "Mırıldanma" (Murmuration) ismini veriyor.  Kuşların çarpışmalardan nasıl kaçınmayı başardıkları hala biraz gizemini koruyor, ancak bazı bilim insanları, bazı sığırcıkların bir dönüş başlattıklarında kararın, bir dalga gibi 'mırıldanma' olarak sürünün geri kalanına yayıldığını öne sürüyor.

- İrlanda
Fotoğraf sanatçısı Crombie sığırcık kuşlarının gökyüzündeki toplu şölenini fotoğrafladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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