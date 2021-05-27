Fotoğraf sanatçıları Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'un doğal güzelliklerini fotoğrafladı
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Fotoğraf sanatçıları Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'un doğal güzelliklerini fotoğrafladı

Fotoğraf sanatçıları Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'un doğal güzelliklerini fotoğrafladı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Farklı illerden Muş'a gelen 15 fotoğraf sanatçısı, Sultan Alparslan'ın diyarında bulunan tarihi yapı ve köylerdeki doğal yaşamı fotoğrafladı.

Farklı illerden Muş'a gelen 15 fotoğraf sanatçısı, Sultan Alparslan'ın diyarında bulunan tarihi yapı ve köylerdeki doğal yaşamı fotoğrafladı.

Kentte bir araya gelen fotoğraf sanatçıları, ilin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla merkeze bağlı Çengili köyü ve tarihi Murat Köprüsü'nün doğal güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıttı.

Antalya'dan gelen doğa fotoğrafçısı Ömer Faruk Gülşen, gazetecilere, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'u fotoğraflamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Amaçlarının yaşamın ve coğrafyanın güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıtmak olduğunu ifade eden Gülşen, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ünlü dağcıları ve fotoğraf sanatçılarından oluşan ekiple buradayız. Muş'un kültürel değerleri çok fazla, bunları tanıtmak için büyük bir çalışma içindeyiz. Muş Vakfı bu konuda bize destek veriyor. Çektiğimiz fotoğrafları internet sayfalarımızda paylaşıyoruz. Başta köyler olmak üzere Muş'un yaşamının biyografisini çıkarıyoruz. Bunu bir kitap haline getirip halkımıza sunacağız."

Antalya'dan gelen fotoğraf sanatçısı İlknur Erdoğan ise bölgenin görülmesi gereken güzelliklere sahip olduğunu belirtti.

Bölgeyi gezip görmenin insanlara büyük şeyler katacağını anlatan Erdoğan, dolaştıkları köylerdeki misafirperverlikten çok etkilendiğini vurguladı.

Burdur'dan gelen Doğa Sporları Kulübü Lideri Patika Bucak da Muş'un doğasıyla, tarihiyle, halkıyla, kültürel ve sosyal yapısıyla muhteşem bir yer olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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