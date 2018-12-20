Fotoğraf Sanatçıları Muş'ta Kışın Güzelliklerini Görüntüledi

Muş'ta güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonların ardından huzurun sağlanmasıyla yurt içi ve yurt dışından gelen fotoğraf sanatçıları, kentin köylerinde fotoğraf çalışması yaptı.

Hollanda, Ankara, İstanbul, İzmir, Edirne, Muğla ve birçok batı illerinden Muş'ta bir araya gelen fotoğraf sanatçıları, merkeze bağlı Çengilli ve Savaçılar ile Varto ilçesinin Kayadelen köylerinde gezerek fotoğraf çekti.

Tarih, kültür, yaşam ve doğa fotoğrafı çeken sanatçılar, beraberlerinde getirdikleri çeşitli hediyeleri de çocuklara dağıttı.

Fotoğraf sanatçısı ve grup sorumlusu Fatih Mehmet Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 günlük gezilerinin ilk durağının Muş olduğunu söyledi. Buradaki çekimleri tamamladıklarını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"2 gündür çok güzel çekimler yaptık. Dün Çengilli köyünde fotoğraf çektik, bugün de Varto ilçesine bağlı Kayadelen köyünde fotoğraf çekme fırsatı yakaladık. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından fotoğraf gezisi için gelen arkadaşlarımız var. Çekimlerimizin asıl amacı, yaşam ve coğrafyanın doğal güzelliklerini yansıtmak. Köylülerin bu soğuğa rağmen sıcak karşılaması bize bu soğuğu tamamen unutturdu."

"Muş'a arkadaşlarımı da alıp gelmek istiyorum"

Hollanda'dan gelen 42 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Öznur Bağcı ise 25 yıldır yurt dışında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fotoğraf turuna katılmak istedim. Özellikle buraları kışın görmek istedim. İlk defa Muş'a geldim. Buradaki insanların sıcak kanlılığını, misafirperverliğini, iyi niyetlerini çok sevdim. İlk defa bu sene kara doyduk diyebilirim. Buralarda içtenlik, sadelik, temizlik gördüm. Şehirlerde bulamayacağımız, göremediğimiz çay, yemek ve misafirperverlik için çok teşekkür ederim. Muş'a arkadaşlarımı da alıp gelmek istiyorum. Buradaki insanların içtenliği beni çok sevindirdi."

Savaçlılar köyü sakinlerinden Sadullah Özdemir de Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunun, fotoğraflarla anlatılması gerektiğini vurguladı.

Köylerine Türkiye'nin farklı illerinden fotoğrafçı geldiğini belirten Özdemir, "Gönül ister ki her zaman gelip köyümüzü çeksinler. Türkiyemizin ne kadar güzel bir ülke olduğunu göstersinler." dedi.

Kaynak: AA