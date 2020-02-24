Fotoğraf sanatçıları Giresun'da bir araya geldi

24.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:32

Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFOD) tarafından Giresun, Muğla, Samsun ve Rize'den fotoğraf sanatçılarının katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Sanatçılar, Kuzalan Şelalesi, Mavigöl, Çatal Göl ve Şebinkarahisar ilçesine bağlı Tamzara Mahallesi'ni ziyaret ederek, burada birbirinden güzel manzaraları fotoğrafladı.

Etkinliğe katılan fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir etkinliğin gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Fotoğrafçılık anlamında bakir yerler bize daha çekici geliyor. Şebinkarahisar ilçesine de mutlaka gelmek lazım. Şehrin konumu enteresan. Çevresindeki sivri dağların görselliği de bulutlarla birlikte daha güze hale getiriyor. Tarihi ve doğal açısından çok zengin bir yer. Harikulade bir doğa fotoğrafı bölgesi burası."

Kaynak: AA