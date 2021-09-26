Fotoğraf meraklıları, Türkiye'nin tanıtımı amacıyla Kapadokya'yı fotoğrafladı

Fotoğraf meraklıları, Türkiye'nin Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerinin bulunduğu alanların tanıtımı amacıyla başlatılan "Touristica Unesco Photo Safari" etkinliğinin ilk ayağında Kapadokya'yı fotoğrafladı.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğinde düzenlenen etkinliğe katılan 64 fotoğraf tutkunu, her açısıyla görsel bir şölen sunan Kapadokya'yı en güzel şekilde fotoğraflamak için büyük çaba harcadı.

Fotoğraf meraklıları, 3 gün boyunca Göreme, Güvercinlik Vadisi, Zelve - Paşabağlar Ören Yeri, Çavuşin, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Avanos ve Ürgüp'te tarihi ve kültürel alanların yanında Kapadokya bölgesindeki doğal kaya oluşumlarını fotoğrafladı.

Dereceye giren fotoğraflara para ödülü verilecek

Katılımcılar, çektikleri fotoğrafları 28 Eylül'e kadar organizasyon kapsamında düzenlenen ödüllü yarışmaya gönderebilecek. Yarışmanın sonuçları 8 Ekim'de açıklanacak ve en iyi seçilen fotoğrafın sahibine 5 bin liralık ödül verilecek.

İkinciye 4 bin, üçüncüye ise 3 bin lira ödülün verileceği yarışma her etap için ayrı ayrı yapılacak. 17'inci etabın sonunda yapılacak ve her etabın birincilerinin yer alacağı yarışmada en iyi fotoğrafı çeken katılımcı 20 bin lira ödülün sahibi olacak.

Foto safariye Mersin'den katılan Mehmet Çelik, proje kapsamında Kapadokya'ya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha önce görmediğim bu tarihi güzelliklerde kendi tarzımda çekim yapmaktan çok keyif aldım." dedi.

Sosyal medya hesaplarında telefonla daha etkili ve farklı fotoğraf çekimlerine ilişkin paylaşımlar yaptığını kaydeden Çelik, safariye katılan fotoğraf sevdalısı diğer katılımcılarla teknik konularda paylaşımda bulunduklarını bildirdi.

Çelik, kültür turizmine katkı sunma fırsatı yakaladığı için heyecanlandığını belirterek, "Touristica Unesco Photo Safari" organizatörlerine teşekkür etti.

"Proje, özellikle benim gibi yabancı turistler için çok güzel ve önemli"

Rus asıllı Galina Iarotcaia da etkinliğin diğer turlardan farklı olduğu için çok ilgisini çektiğini ve Türkiye'nin sadece otel, kum, deniz değil tarihi ve kültürel olarak da önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Fotoğraf çekmeyi sevdiği için etkinliğe katıldığını, güzel arkadaşlıklar kurarak mutlu şekilde buradan ayrıldığını belirten Iarotcaia, "Proje, özellikle benim gibi yabancı turistler için çok güzel ve önemli. Projenin her etabında katılımcı sayısının artacağına ve Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin tanıtımına önemli katkı sunacağına inanıyorum." diye konuştu.