Fotoğraf merakı, şahini telef olmaktan kurtardı

Fotoğraf merakı, şahini telef olmaktan kurtardı Sivas'ta bir vatandaş kayalıkların üzerinde duran Kızıl şahinin fotoğrafını çektiği sırada kanadının kırık olduğunu ve uçamadığını fark etti, tedavisi için iş yerine götürerek yetkililere haber verdi Sivas'ta bir vatandaş kayalıkların üzerinde...

Fotoğraf merakı, şahini telef olmaktan kurtardı

Sivas'ta bir vatandaş kayalıkların üzerinde duran Kızıl şahinin fotoğrafını çektiği sırada kanadının kırık olduğunu ve uçamadığını fark etti, tedavisi için iş yerine götürerek yetkililere haber verdi

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş kayalıkların üzerinde duran Kızıl şahinin fotoğrafını çektiği sırada kanadının kırık olduğunu ve uçamadığını fark edince iş yerine götürerek yetkililere haber verdi.

Sivas'ta Fikri Çiçek isimli bir vatandaş iş yerine giderken Bingöl Köyü yakınlarında kayalıkların üzerinde duran kızıl şahini fark etti. Çiçek, şahinin olduğu bölgeye yaklaşarak fotoğrafını çekmek istedi. Fotoğraf çektiği sırada yırtıcı kuşun kanadında bir sorun olduğunu ve bu yüzden uçamadığını anladı. Hayvan sever adam yaralı Kızıl Şahin'i kayalıkların üzerinden alarak hemen işyerine götürdü. Burada şahine su ve ekmek verdikten sonra yetkililere haber verdi. Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaralı Şahin'i alarak tedavi edilmek üzere götürdü.

"Bana yardım et der gibi bakıyordu"

Hayvan sever Fikri Çiçek, yaralı Kızıl şahine iş yerinde ekmek ve su ile baktığını belirterek, "Sabahleyin işe gelirken hayvanı taşın üstünde gördüm. Fotoğrafını çektim. Uçamadığını fark ettim. Yanına biraz yaklaştığımda kanadının düşük ve kırık olduğunu gördüm. Elime alarak iş yerine getirdim. İş yerimde ekmekle suyla bakıyorum. Yetkilileri aradım. Onlarda hemen gelip alacaklarını söylediler. Uçamıyor. Sabahleyin de kahvaltı yaparken iki habere rast gelmiştim. Biri köpeğe kurşun yağdırmıştı, biride hayvana zincirle bağlayıp dolandırmış eziyet etmişti. Sabahleyin de bu karşıma çıkmıştı. Bana yardım et der gibi bakıyordu. Bende yetkilileri aradım gelip benden teslim alacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ