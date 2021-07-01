Fotoğraf karelerinin vazgeçilmezi lavanta tarlasına yoğun ilgi

Fotoğraf karelerinin vazgeçilmezi lavanta tarlasına yoğun ilgi Tarlasının 5 bin metre karesini lavanta bahçesine çevirdi, ilgi odağı oldu Lavanta bahçesinin sahibi Burak Görgülü: "Düğün çekimleri, evlilik teklifleri organizasyonu için talepler gelmeye başladı" Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5...

Fotoğraf karelerinin vazgeçilmezi lavanta tarlasına yoğun ilgi

Tarlasının 5 bin metre karesini lavanta bahçesine çevirdi, ilgi odağı oldu

Lavanta bahçesinin sahibi Burak Görgülü:

"Düğün çekimleri, evlilik teklifleri organizasyonu için talepler gelmeye başladı"

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulan lavanta tarlası, fotoğrafçıların ve yerli turistlerin uğrak noktası oldu.

Lavanta, üretimiyle ekonomiye katkı sağladığı kadarıyla sunduğu eşsiz manzarasıyla da turizmi canlandırarak fotoğraf tutkunları ile yerli turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen lavanta tarlası her gün anlarca ziyaretçisine görsel şölen sunuyor. Bu doğrultuda Burak Görgülü isimli vatandaş Adapazarı ilçesi Karadavut Mahallesi'nde kendisine ait olan tarlanın 5 bin metrekarelik alanına diktiği 2 bin 850 adet lavanta fidesiyle hem ekonomiye katkı sağlamayı hem de turizmi canlandırmayı hedefliyor. Geçen sene hasadını yaptığı lavantalardan yaklaşık 4 litre yağ elde ettiğini belirten Görgülü, bu sene ise yaklaşık 10 litre yağ elde etmeyi hedefliyor.

Isparta'ya gitmek istiyorduk ama ayağımızın dibinde Sakarya'da olduğunu görünce geldik

Lavanta bahçesine eşiyle gelen Emre Şahin, "Eşimle birlikte gezmeye geldik lavanta bahçesini. Isparta'ya gitmek istiyorduk ama ayağımızın dibinde Sakarya'da olduğunu görünce geldik, gezdik ve herkese de tavsiye ediyoruz" dedi.

Düğün çekimleri, evlilik teklifleri organizasyonu için talepler gelmeye başladı

Lavanta bahçesinin sahibi Burak Görgülü ise, "Lavanta bahçemizin bu sene ikinci senesi yaklaşık 3 bin adet lavantamız var. Geçen sene ilk hasadımızı yaptık ve yaklaşık 4 litre lavanta yağı elde ettik. Bu sen hem lavantalarımız daha da büyüdü hem de düğün çekimleri, evlilik teklifleri organizasyonu için talepler gelmeye başladı. Sakaryalı vatandaşlarımız ise buraya gelerek hem fotoğraf çekiyorlar hem de güzel zaman geçirip ürünler hakkında bilgiler alıyorlar" diye konuştu.

Geçen sene 4 bu sene 10 litre yağ elde etmeyi hedefliyoruz

Geçen seneye göre bu sene daha fazla lavanta yağı elde etmeyi planladıklarını belirten Görgülü, "Geçen sene bahçemizden 4 litre lavanta yağı elde ettik bu sene ise muhtemelen yaklaşık 10 litre yağ elde etmeyi bekliyoruz. 3'üncü veya 4'üncü seneden sonra ise artık tam verimine ulaşacak ve yaklaşık 25 litre buradan lavanta yağı elde etmeyi planlıyoruz. Bu yağın ortalama fiyatı ise ortalama bin ila bin 500 lira arasında değişiyor. Bahçemizi Temmuz sonunda da hasat yapmayı planlıyoruz. Bu süre zarfında da bahçemiz açık olacak. Bahçemize İstanbul, Gebze gibi yerlerden gelen ziyaretçilerimizde oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer