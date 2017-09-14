Fotoğraf//kağıthane'de, Karısı ve Baldızını Öldürüp İntihara Kalkıştı

Fotoğraf//kağıthane'de, Karısı ve Baldızını Öldürüp İntihara Kalkıştı

Fotoğraf//kağıthane'de, Karısı ve Baldızını Öldürüp İntihara Kalkıştı