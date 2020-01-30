Fotoğraf | İstanbul'da en huzurlu yer Eyüpsultan, en romantik yer Kız Kulesi
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Fotoğraf | İstanbul'da en huzurlu yer Eyüpsultan, en romantik yer Kız Kulesi

Seyahat tercihlerinde ruh haline göre hareket etmek isteyenlere seçim olanağı sağlayan mobil "CheckFeel" (Duygu Atlası) uygulamasıyla İstanbul'daki mekanların duygu haritası çıkartılıyor. Buna göre İstanbul'da en huzurlu yer Eyüpsultan, en romantik yer Kız Kulesi

30.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:19
Fotoğraf | İstanbul'da en huzurlu yer Eyüpsultan, en romantik yer Kız Kulesi

Ruh Sağlığı Derneğince bireylerin konum temelli duygu paylaşımlarıyla oluşturulan ve seyahat tercihlerinde ruh haline göre hareket etmek isteyenlere seçim olanağı sağlayan mobil "CheckFeel" (Duygu Atlası) uygulamasıyla 'daki mekanların duygu haritası çıkartılıyor.


Dernek; psikiyatri, psikoloji, pedagoji gibi ruh sağlığıyla ilgili branşlarda hizmet vermek, uzman ve öğrencilere yönelik çalışmalar yürütmek üzere, toplumun ruh sağlığını güçlendirmek amacıyla faaliyetlerine başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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