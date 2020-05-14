/FOTOĞRAF İPTALİ/ Komşularının traktörünün altında kalan Alime Naz, öldü
Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine, 'Komşularının traktörünün altında kalan Alime Naz, öldü' başlıklı haberimizin fotoğrafları kaynağından iptal edilmiştir.
14.05.2020 01:37 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:37
Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine,
'Komşularının traktörünün altında kalan Alime Naz, öldü' başlıklı haberimizin fotoğrafları kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.
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Kaynak: DHA