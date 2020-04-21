/FOTOĞRAF İPTALİ/ Görevden alınan HDP'li belediye başkanı, il binasında yargılama yaparak...
Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine, 'Görevden alınan HDP'li belediye başkanı, il binasında yargılama yaparak kararları Kandil'e göndermiş' başlıklı haberimizin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir.
21.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:50
Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine,
'Görevden alınan HDP'li belediye başkanı, il binasında yargılama yaparak kararları Kandil'e göndermiş' başlıklı haberimizin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.
Kaynak: DHA