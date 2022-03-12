FOTOĞRAF İPTALİ Caddede karşılaştığı husumetlisince bıçaklanarak öldürüldü
Demirören Haber Ajansı - Karamürsel (kocaeli) - Güncel
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Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine, 'Caddede karşılaştığı husumetlisince bıçaklanarak öldürüldü' başlıklı haberimizin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir.
Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine,
'Caddede karşılaştığı husumetlisince bıçaklanarak öldürüldü' başlıklı haberimizin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmamasını rica ederiz.
Demirören Haber Ajansı / Karamürsel (kocaeli) - Güncel