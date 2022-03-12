FOTOĞRAF İPTALİ Caddede karşılaştığı husumetlisince bıçaklanarak öldürüldü - Haberler

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FOTOĞRAF İPTALİ Caddede karşılaştığı husumetlisince bıçaklanarak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Karamürsel (kocaeli) - Güncel
 - Güncelleme:
FOTOĞRAF İPTALİ Caddede karşılaştığı husumetlisince bıçaklanarak öldürüldü

Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine, 'Caddede karşılaştığı husumetlisince bıçaklanarak öldürüldü' başlıklı haberimizin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir.

Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine,

'Caddede karşılaştığı husumetlisince bıçaklanarak öldürüldü' başlıklı haberimizin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmamasını rica ederiz.


Demirören Haber Ajansı / Karamürsel (kocaeli) - Güncel

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