Fotoğraf iptali/ barış pınarı harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı

11.10.2019 17:50

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine;

İzmir'den 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı' haberimizdeki, ikinci fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Fotoğraftaki kişinin, bu olayla ilgisinin olmadığı açıklanmıştır. Kullanılmamasını rica ederiz. DHA

Kaynak: DHA