Fotoğraf iptali/ barış pınarı harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı
Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine;İzmir'den 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı' haberimizdeki, ikinci fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir.
11.10.2019 17:50
Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine;
İzmir'den 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı' haberimizdeki, ikinci fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Fotoğraftaki kişinin, bu olayla ilgisinin olmadığı açıklanmıştır. Kullanılmamasını rica ederiz. DHA
Kaynak: DHA