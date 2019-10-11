Fotoğraf iptali/ barış pınarı harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı

Fotoğraf iptali/ barış pınarı harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine;İzmir'den 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı' haberimizdeki, ikinci fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir.

11.10.2019 17:50
Fotoğraf iptali/ barış pınarı harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine;

İzmir'den 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı' haberimizdeki, ikinci fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Fotoğraftaki kişinin, bu olayla ilgisinin olmadığı açıklanmıştır. Kullanılmamasını rica ederiz. DHA


Kaynak: DHA
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