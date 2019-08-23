// fotoğraf iptali //
Sayın Yazı İşleri Müdürleri;'Bakan Kurum'un durdurulduğunu açıkladığı otel inşaatları havadan görüntülendi' başlığıyla verdiğimiz haberdeki 7 numaralı fotoğrafı, söz konusu durdurulan yapılarla ilgisinin bulunmadığının belirlenmesi nedeniyle kaynağından iptal ediyoruz.
23.08.2019 18:15
Sayın Yazı İşleri Müdürleri;
'Bakan Kurum'un durdurulduğunu açıkladığı otel inşaatları havadan görüntülendi' başlığıyla verdiğimiz haberdeki 7 numaralı fotoğrafı, söz konusu durdurulan yapılarla ilgisinin bulunmadığının belirlenmesi nedeniyle kaynağından iptal ediyoruz. Kullanılmaması ricasıyla. DHA
Kaynak: DHA