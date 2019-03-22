Fotoğraf Galerisi: Yeni Zelanda Terör Kurbanlarını Uğurluyor

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısından beş gün sonra hayatını kaybeden 50 kişiden Suriyeli Khalid Mustafa ve oğlu Hamza Mustafa son yolculuklarına uğurlandı. Al Noor ve Linwood camilerinde terör saldırısının kurbanı olan 45 yaşındaki Suriyeli Halid Mustafa ve 15 yaşındaki oğlu Hamza Mustafa için Christchurch Memorial Park Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı cenaze törenine Yeni Zelanda'nın diğer şehirlerinden ve diğer ülkelerden gelen Müslümanlar da katıldı. Terör saldırısı sonrası ilk kez defnedilen kişiler olan Suriyeli baba ve oğul kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. Avustralya İslam Merkezi İmamı Muhammet Algibali, "Suriye'de her gün yaşanan katliamdan kaçtılar. Burada, Yeni Zelanda'daki katliamda hayatlarını kaybettiler." ifadesini kullandı. Al Noor ve Linwood camilerinde hayatını kaybeden diğer 48 kişinin, önümüzdeki günlerde aynı mezarlıkta defnedilmeleri bekleniyor. Sorgu hakimi kurbanların nasıl ve ne şekilde öldürüldüklerini mahkemede delil olarak kullanabilmeleri açısından uzun bir adli tıp işlemine tabi tutulduğunu ve 21 kişinin naaşlarının salı akşamı teslim edilebildiğini belirtti. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan 29 kişiden 8'inin hayati tehlikesi devam ediyor.