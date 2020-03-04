Fotoğraf galerisi: Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmenler son bir haftada neler yaşadı?
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Fotoğraf galerisi: Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmenler son bir haftada neler yaşadı?

04.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:41
Fotoğraf galerisi: Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmenler son bir haftada neler yaşadı?

'nin 'deki saldırı ve 'den gelen yeni göç dalgası sonrası Avrupa sınırlarını açtığını duyurmasının ardından yaklaşık bir hafta geçti.


Çoğunluğu Suriye, Afganistan, Pakistan ve İran asıllı olan binlerce göçmen 'a gidebilmek için özellikle Meriç Nehri üzerinde bulunan sınır hattı ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bulunan Yunanistan'a bağlı Midilli Adası'na akın etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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