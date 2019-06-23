Fotoğraf galerisi: İstanbul 23 Haziran seçimlerinden ilginç kareler

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy sayım işleminin sonuna gelindi. Sandıkların yüzde 99.undan fazlası açılırken resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54.03 oranında oy toplayarak yaklaşık yüzde 9 farkla seçimi kazandı.

İmamoğlu'nun en yakın rakibi Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın ise yüzde 45 civarında oy aldı. Euronews.com'da Görüntüle