Fotoğraf galerisi: 84 yaşındaki Polonyalı manken Helena Norowicz moda dünyasında yeni bir çığır açtı

Senede iki kez düzenlenen Berlin Moda Haftası'nda birbirinden ilginç kıyafetler ile 'yeşil ve etik' moda akımı büyük ilgiyle karşılandı. Ancak podyumlarda biri vardı ki, hiç şüphesiz bu organizasyonun en dikkat çeken ismiydi.

Helena Norowicz... 84 yaşındaki Polonyalı model beyazlamış saçları, düzgün fiziği ve karizmatik duruşuyla podyumda gençleri aratmadı. Euronews.com'da Görüntüle