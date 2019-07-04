Fotoğraf galerisi: 84 yaşındaki Polonyalı manken Helena Norowicz moda dünyasında yeni bir çığır açtı
84 yaşındaki Polonyalı manken Helena Norowicz ile tanışın. Mankenlik yapmaya 4 sene önce başlayan Norowicz Berlin Moda Haftası'nda beyazlamış saçları, düzgün fiziği ve karizmatik duruşuyla podyumda gençleri aratmadı.
Senede iki kez düzenlenen Berlin Moda Haftası'nda birbirinden ilginç kıyafetler ile 'yeşil ve etik' moda akımı büyük ilgiyle karşılandı. Ancak podyumlarda biri vardı ki, hiç şüphesiz bu organizasyonun en dikkat çeken ismiydi.
Helena Norowicz... 84 yaşındaki Polonyalı model beyazlamış saçları, düzgün fiziği ve karizmatik duruşuyla podyumda gençleri aratmadı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirilen Bülent Arınç, 18 bin TL'lik maaşıyla ne yapacağını açıkladı!
Son Dakika Haberleri
22:22 Fotoğraf galerisi: 84 yaşındaki Polonyalı manken Helena Norowicz moda dünyasında yeni bir çığır açtı