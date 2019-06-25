Fotoğraf galerisi: 10. ölüm yıl dönümünde pop müziğin efsanesi Michael Jackson
Tüm zamanların en iyi müzisyenleri arasında gösterilen, gerek dans ve gerek müziğiyle modern çağa dangasını vuran 'Popun Kralı' lakaplı Amerikalı müzisyen Michael Jackson tam 10 sene önce bugün, 25 Haziran 2009'da aramızdan ayrıldı.
Tüm zamanların en iyi müzisyenleri arasında gösterilen, gerek dans ve gerek müziğiyle modern çağa dangasını vuran 'Popun Kralı' lakaplı Amerikalı müzisyen Michael Jackson tam 10 sene önce bugün, 25 Haziran 2009'da aramızdan ayrıldı.
Yaklaşık 55 milyon kopyayla tüm zamanların en çok satan stüdyo albümü Thriller'a imza atan ünlü sanatçının kalp krizi sonucu gelen ani ölümü tüm hayranlarını ve müzik camiasını adeta şoka uğratmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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