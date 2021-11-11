/ FOTOĞRAF DÜZELTME/ Çocuklarının gözü önünde taksiyle ezip, ardından tekmelediği eşi ambulansta öldü
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel
Sayın yazı işleri müdürlerinin dikkatine,'Çocuklarının gözü önünde taksiyle ezip, ardından tekmelediği eşi ambulansta öldü' başlıklı haberimizin fotoğraflarını kaynağından alınan yeni bilgi ile düzelterek tekrar geçiyoruz.
Sayın yazı işleri müdürlerinin dikkatine,
'Çocuklarının gözü önünde taksiyle ezip, ardından tekmelediği eşi ambulansta öldü' başlıklı haberimizin fotoğraflarını kaynağından alınan yeni bilgi ile düzelterek tekrar geçiyoruz.