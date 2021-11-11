/ FOTOĞRAF DÜZELTME/ Çocuklarının gözü önünde taksiyle ezip, ardından tekmelediği eşi ambulansta öldü - Haberler
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/ FOTOĞRAF DÜZELTME/ Çocuklarının gözü önünde taksiyle ezip, ardından tekmelediği eşi ambulansta öldü

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel
/ FOTOĞRAF DÜZELTME/ Çocuklarının gözü önünde taksiyle ezip, ardından tekmelediği eşi ambulansta öldü

Sayın yazı işleri müdürlerinin dikkatine,'Çocuklarının gözü önünde taksiyle ezip, ardından tekmelediği eşi ambulansta öldü' başlıklı haberimizin fotoğraflarını kaynağından alınan yeni bilgi ile düzelterek tekrar geçiyoruz.

Sayın yazı işleri müdürlerinin dikkatine,

'Çocuklarının gözü önünde taksiyle ezip, ardından tekmelediği eşi ambulansta öldü' başlıklı haberimizin fotoğraflarını kaynağından alınan yeni bilgi ile düzelterek tekrar geçiyoruz.


/ FOTOĞRAF DÜZELTME/ Çocuklarının gözü önünde taksiyle ezip, ardından tekmelediği eşi ambulansta öldü

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri
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