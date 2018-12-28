Fotoğraf// Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Psikolojik Bir Eylem İçinde Olduğunu Biliyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Münbiç'teki gelişmelerle ilgili "Suriye'nin psikolojik bir eylem içinde olduğunu biliyoruz" dedi.

Erdoğan, "Bizim bütün hedefimiz burada YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Bu konuda da kararlılığımız tamdır" diye konuştu.

"Suriye'nin bölünmesine karşıyız" diyen Erdoğa, "Hedefimiz, oradaki terör örgütlerinin çıkmasıdır. Örgütlerin çıkması halinde bize de yapacak iş kalmaz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanın riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar" şeklinde konuştu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun görüşme açıklamasının sorulması üzerine Erdoğan, "Benim kapım herkese açık ama bay Kemal'dan izin alabilir mi bilmiyorum" diye cevap verdi.

Partisinin yarın ki açıklamasını sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hedefimiz yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte ilçe adaylarını da açıklamak" diye konuştu.

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Kaynak: DHA