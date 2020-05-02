Fotoğraf | Covid-19 salgınında dünyadan sessizlik manzaraları

Dükkanların kepenk, araçların kontak kapattığı, turist sayısının sıfıra indiği, uçakların hangarlara, insanların evlere çekildiği salgından dünya manzaraları...

Dünyanın dört bir yanı Covid-19 salgını ile mücadele ediyor. Alınan önlemlerin en başında gelen sokağa çıkma kısıtlamalarıyla insanoğlu belki de hiç olmadığı kadar sakin bir dönemden geçiyor.

Dükkanların kepenk, araçların kontak kapattığı, turist sayısının sıfıra indiği, uçakların hangarlara, insanların evlere çekildiği salgından dünya manzaraları... Euronews.com'da Görüntüle