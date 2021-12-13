Fotoğraf çektirmek için yağmura aldırış etmediler

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yağışın etkisini arttırdığı anlarda yağmura aldırış etmeden fotoğraf çektirmek için adeta bir birleri ile yarışan gençler objektiflere yansıdı.

Eskişehir'de aralıklarla etkili olan yağmur sebebiyle vatandaşlar, yağmurluk ve şemsiyeyle dışarı çıktı. Yağışın etkisini arttırmasına rağmen Porsuk Çayı ve Köprübaşı manzarasında fotoğraf çekinmek isteyen bir arkadaş grubu ise dikkat çekti. Gündelik giysilerle korunaksız şekilde manzaraya karşı poz veren gençler, görenleri gülümsetti. - ESKİŞEHİR

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