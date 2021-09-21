FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN GİRDİĞİ TARİHİ  TOPUN İÇİNDE MAHSUR KALDI

Beşiktaş (DHA) - BEŞİKTAŞ Sahili'nde sergilenen tarihi savaş topunun içine girip sıkışan kişiyi itfaiye ekibi kurtardı.

Beşiktaş, Barbaros Meydanı'nda sergilenen Osmanlı dönemine ait ağızdan dolma demir kaval topun içine giren T.K. burada sıkıştı. Bir süre çıkmak için çabalayan T.K. çevredekiler de çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen Beşiktaş itfaiyesine bağlı ekipler tarihi savaş topuna sıkışan T.K.'yı dizine ve ayağına yağ dökerek çıkartmayı başardı. Fotoğraf çektirmek için topun içine girip sıkıştığı belirtilen T.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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