Fotoğraf Çektirirken 150 Metrelik Uçurumdan Düştü!
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Fotoğraf Çektirirken 150 Metrelik Uçurumdan Düştü!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fotoğraf çektirmek için bir kayalığa çıkan Kevser Beyazıt (20), 150 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Fotoğraf Çektirirken 150 Metrelik Uçurumdan Düştü!
21.05.2020 17:45 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:48

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fotoğraf çektirmek için bir kayalığa çıkan Kevser Beyazıt (20), 150 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Fotoğraf Uğruna 150 Metreden Düştü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Fener mevkiindeki kayalıklarda dün akşam saatlerinde inanılmaz bir olay yaşandı. Ailesi ile yapacağı iftar öncesinde gezintiye çıkan 20 yaşındaki Kevser Beyazıt, fotoğraf çektirmek amacıyla uçurumun kenarına doğru yaklaştı. Fotoğraf çektirirken dengesini kaybeden genç kız yaklaşık 150 metre yükseklikten aşağı düştü.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kevser Beyazıt, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda düştüğü yerden çıkarılarak Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sedyeye bağlanarak kurtarılan Beyazıt'ın vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Üzücü olayı duyan Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz de olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Açıkgöz, sedyeyle taşınan Kevser Beyazıt'a moral vermeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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