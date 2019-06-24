Fotoğraf çektirip ücretini mamayla ödüyorlar

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da hayata geçirilen "Fotoğraf Karşılığı Mama Projesi" kapsamında fotoğraf çektirenler, karşılığında para yerine sokak hayvanları için mama veriyor.

Kastamonu Üniversitesi öğrencisi ve Genç HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Funda Aydın, sokak hayvanları için "Fotoğraf Karşılığı Mama Projesi"ni hayata geçirmeye karar verdi.

Özel bir firmada fotoğrafçılık yapan arkadaşı Emre Bıyık ile projeyi başlatan Aydın, fotoğraf çekimi karşılığı toplanan mamaları, sokaktaki ve bakımevlerindeki hayvanlara veriyor.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır hayvanlarla yakından ilgilendiğini söyledi.

Fotoğrafçı arkadaşıyla görüşürken, projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini anlatan Aydın, "Para yerine mama alarak hem insanlara hem de sokak hayvanlarına katkımız olsun istedik." dedi.

Aydın, "Arkadaşlar veya sosyal medya aracılığıyla projemizi öğrenenler bize ulaşıyor. Bizler de bir gün belirleyip çekimleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bıyık ise hayvanları çok sevdiği için projeye katıldığını dile getirdi.

Projeye yoğun ilgi gösterildiğini ve herkesin memnun olduğunu belirten Bıyık, "Oldukça mama topladık, toplamaya da devam ediyoruz. Güzel bir çalışmayı hayata geçirdik." diye konuştu.

Fotoğraf çektirenlerden Meltem İnkaya da projeye katılmaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, "Köpeğimle fotoğraf çektirdik. Amacımız hem sokak hayvanlarına destek olmak hem de köpeğimizle bir anımızın olması." dedi.

Çekimlerin yapıldığı Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nin Müdürü İlknur Aynan ise bunun çok güzel bir çalışma olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin fotoğraf çekimleri için merkezi kullanmak istediğini kaydeden Aynan, böyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

Aynan, kurumların bu tür çalışmalara destek olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA