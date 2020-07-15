Fotoğraf çektirdiği bahçede 2 gün sonra kalp krizinden öldü ORDU'nun Ünye ilçesinde, iki gün önce bahçe temizliği yaparken fotoğraf çektiren Ali Rıza Kaçmaz (58), aynı yerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, iki gün önce bahçe temizliği yaparken fotoğraf çektiren Ali Rıza Kaçmaz (58), aynı yerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İlçenin Sahilköy Mahallesi Töngellik Mevkii'nde bahçede çalıştıktan sonra evine dönmek isterken fenalaşan 2 çocuk babası Ali Rıza Kaçmaz'a çevredekiler müdahale etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaçmaz'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. İlk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçmaz'dan geriye ise ölümünden iki gün önce aynı bahçede çektirdiği fotoğrafları kaldı.

Kaynak: DHA