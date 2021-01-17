Fotoğraf çekmek için gittiği mağarada düşerek yaralandı
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Fotoğraf çekmek için gittiği mağarada düşerek yaralandı

17.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:07
Fotoğraf çekmek için gittiği mağarada düşerek yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta Harun Özer (29) fotoğraf çekimi için gittiği mağarada düşerek yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta Harun Özer (29) fotoğraf çekimi için gittiği mağarada düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerince mağaradan çıkarılan Özer tedaviye alındı.

Harun Özer, sabah saatlerinde fotoğraf çekmek için merkez Onikişubat ilçesi kırsalında bulunan Döngel Mahallesi'ndeki tarihi Döngel Mağaraları'na gitti. Fotoğraf çekerken birden ayağı kayarak düşen Özer, başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Özer'in yardım istemesi  üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Harun Özer, ekiplerin çalışması sonucu mağaradan çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü. Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Fotoğraf çekmek için gittiği mağarada düşerek yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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