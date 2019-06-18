Fotoğraf//Binali Yıldırım Küçükçekmece İkitelli Cemevi'ni ziyaret etti

Fotoğraf//Binali Yıldırım Küçükçekmece İkitelli Cemevi'ni ziyaret etti

Fotoğraf//Binali Yıldırım Küçükçekmece İkitelli Cemevi'ni ziyaret etti