2019 yılının en iyi manzara fotoğrafları belli oldu
Haberler » Kültür Sanat » 2019 yılının en iyi manzara fotoğrafları belli oldu - Haberler

2019 yılının en iyi manzara fotoğrafları belli oldu

2019 Yılı Manzara Fotoğrafçıları Yarışması'nın (International Landscape Photographer of the Year 2019) kazananları belli oldu.

06.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:12
2019 yılının en iyi manzara fotoğrafları belli oldu

Dünyanın dört bir yanından binlerce fotoğraf gönderilen yarışmada; profesyonel fotoğrafçılardan oluşan bir jüri, sıkı bir eleme süreci sonrası dereceye giren fotoğrafları açıkladı.

International Landscape Photographer Of The Year - ILPOTY ( Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı ) sonuçlarında, Aytek Çetin tarafından Rize Kaçkar Dağı'nda çekilmiş olan 'Karadeniz'de Drama' isimli fotoğraf, 2019 yılının en iyi 101 fotoğrafı arasında yerini aldı.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler