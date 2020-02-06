2019 yılının en iyi manzara fotoğrafları belli oldu
2019 Yılı Manzara Fotoğrafçıları Yarışması'nın (International Landscape Photographer of the Year 2019) kazananları belli oldu.
Dünyanın dört bir yanından binlerce fotoğraf gönderilen yarışmada; profesyonel fotoğrafçılardan oluşan bir jüri, sıkı bir eleme süreci sonrası dereceye giren fotoğrafları açıkladı.
International Landscape Photographer Of The Year - ILPOTY ( Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı ) sonuçlarında, Aytek Çetin tarafından Rize Kaçkar Dağı'nda çekilmiş olan 'Karadeniz'de Drama' isimli fotoğraf, 2019 yılının en iyi 101 fotoğrafı arasında yerini aldı.