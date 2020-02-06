2019 yılının en iyi manzara fotoğrafları belli oldu

06.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:12

Dünyanın dört bir yanından binlerce fotoğraf gönderilen yarışmada; profesyonel fotoğrafçılardan oluşan bir jüri, sıkı bir eleme süreci sonrası dereceye giren fotoğrafları açıkladı.

International Landscape Photographer Of The Year - ILPOTY ( Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı ) sonuçlarında, Aytek Çetin tarafından Rize Kaçkar Dağı'nda çekilmiş olan 'Karadeniz'de Drama' isimli fotoğraf, 2019 yılının en iyi 101 fotoğrafı arasında yerini aldı.

Kaynak: Bültenler