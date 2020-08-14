Foto Safari 2020'nin ikincisi düzenleniyor SİLİVRİ Belediyesi tarafından ilçenin tanıtılması ve doğal güzelliklerinin sergilenmesi amacıyla yapılan 'Foto Safari 2020' fotoğraf yarışmasının bu yıl ikincisi düzenleniyor.

SİLİVRİ Belediyesi tarafından ilçenin tanıtılması ve doğal güzelliklerinin sergilenmesi amacıyla yapılan 'Foto Safari 2020' fotoğraf yarışmasının bu yıl ikincisi düzenleniyor. Yarışma, 26-30 Ağustos tarihleri arasında başvuruları kabul edecek.

Silivri Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen 'Foto Safari 2020' fotoğraf yarışmasının bu yıl ikincisi düzenleniyor. Yarışma, ilçenin tanıtımına katkı sunmak, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini sergilemek amacı ile düzenleniyor. 26-30 Ağustos tarihleri arasında başvuruların alınacağı Foto Safari 2020'de, Silivri konu başlığı altında; insan, doğa, turistik yerler, tarihi ve kültürel mekanlar, sahiller ve unutulmaya yüz tutmuş zanaat ve zanaatkarların yer aldığı fotoğraflar yarışacak. Silivrili fotoğrafçıların yanı sıra Türkiye genelinden başvuru yapılabilecek. Her bir yarışmacı en fazla 5 fotoğraf ile katılabilecek. Yarışmacılar tarafından çekilen fotoğraflar; 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 8.30- 21.00, 27 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 8.30- 21.00, 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 8.30- 21.00, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 8.30- 21.00 ve 30 Ağustos 2020 Pazar günü saat 8.30'dan 17.00'ye kadar teslim edilecek. Yarışmanın kayıt ve fotoğraf teslim masası Silivri Belediyesi Kültür Müdürlüğü binasında olacak.

BAŞKAN YILMAZ: "SİLİVRİ'NİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Foto Safari 2020'nin Silivri'nin tanıtımı için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıları Silivri'ye davet etti. Başkan Yılmaz, "2019 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz 'Silivri Foto Safari' fotoğraf yarışmasının bu yıl 2'ncisini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden gelecek olan amatör ve usta fotoğrafçılar tarafından ortaya çıkarılan eserler, tarihi, coğrafi ve kültürel zenginlikleri ile her köşesi ayrı bir cennet olan Silivri'mizin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. İlçemizde yaşayan fotoğrafçılar başta olmak üzere tüm sanatçılarımızı Silivri'mizin güzelliklerini keşfetmeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Mücen koordinatörlüğünde gerçekleşecek olan Silivri Belediyesi Foto Safari Yarışması'na katılan fotoğrafçılardan dereceye giren 1'inciye 5.000 TL, 2'nciye 3.000 TL, 3'üncüye 2.000 TL, 3 kişiye 1.000 TL Mansiyon Ödülü, 30 kişiye de 400 TL Sergileme Ödülü verilecek. Fotoğrafların değerlendirmesini jüri üyeleri Mustafa Binol, Murat Gür, Zehra Çöplü yapacak.

Kaynak: DHA