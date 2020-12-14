Fosseptik kuyusunda zehirlenen 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi, 5'i hastanelik oldu
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Fosseptik kuyusunda zehirlenen 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi, 5'i hastanelik oldu

14.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:17
Fosseptik kuyusunda zehirlenen 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi, 5'i hastanelik oldu

Fosseptik kuyusunda zehirlenen 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi, 5'i hastanelik olduDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir atış poligonu inşaatındaki fosseptik çukurunda çalışan işçilerden 1'i ile onu kurtarmak için indikleri belirlenen 7 işçi, su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlendi.

Fosseptik kuyusunda zehirlenen 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi, 5'i hastanelik oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir atış poligonu inşaatındaki fosseptik çukurunda çalışan işçilerden 1'i ile onu kurtarmak için indikleri belirlenen 7 işçi, su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlendi. Zehirlenen işçilerden 3'ü yaşamını yitirirken, 5'i hastaneye kaldırıldı. Jandarma, inşaat sahibi ve şantiye şefini gözaltına aldı.

Karataş Mahallesi'ndeki bir poligon inşaatında çalışan işçilerden 1'i bugün öğle saatlerinde, 6 metre derinliğindeki fosseptik çukuruna inerek çalışmaya başladı. Fosseptik çukuruna inen işçinin uzun süre çıkmaması üzerine diğer işçiler merak etti. İşçilerden 7'si bugün saat 14.00 sıralarında, fosseptik çukuruna indiklerinde arkadaşlarını yerde hareketsiz şekilde buldu. Su tahliye motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen arkadaşlarını kurtarmaya çalışan 7 işçi de zehirlendi. Dışarda kalan diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından fosseptik çukurundan yarı baygın halde çıkarılan 5 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. 3 işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerin cansız bedeni kurulan calaskar yardımıyla kuyudan çıkartıldı. Bu sırada mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. İnşaat sahibi ve şantiye şefini gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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