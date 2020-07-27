Fosseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Fosseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Van'ın Özalp ilçesinde fosseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
27.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:35
Fosseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
VAN - Van'ın Özalp ilçesinde fosseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgilere göre olay, Özalp ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Fosseptik çukurunda sıkışan başıboş köpek için bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede hayvanı bulunduğu bölgeden kurtardı.
Kaynak: İHA