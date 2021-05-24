Fosseptik çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Fosseptik çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Fosseptik çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Mut ilçesinde fosseptik çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde fosseptik çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesindeki evlerinin önünde oyun oynayan Volkan Şahin biranda ortadan kayboldu.

Ailesi ve komşularının aramasına rağmen 2 yaşındaki çocuk bulunamadı. Evin yakınında bulunan ve tadilat yapılacak olması nedeniyle üzeri açık olan fosseptik çukurundan şüphelenen aile, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek çukurda yaptıkları çalışmada küçük Volkan'ın cansız bedenine ulaştı.

Hamza ve Atiye çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Volkan Şahin'in 8 Mayıs 2021 tarihinde 2. yaş gününü kutladıkları öğrenildi.

Volkan Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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