Fosseptiğe düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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Fosseptiğe düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde fosseptiğe düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fosseptiğe düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
15.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:52

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde fosseptiğe düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sofular köyü Sarıyazı mevkisinde ineklerini otlatan Hüseyin Uyumaz, bir ineğin 4 metrelik fosseptiğe düşünce itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri, ineği vinç yardımıyla çukurdan çıkardı.

İneğinin yara almamasına sevinen Uyumaz, görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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