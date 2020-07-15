Fosseptiğe düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde fosseptiğe düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
15.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:52
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde fosseptiğe düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sofular köyü Sarıyazı mevkisinde ineklerini otlatan Hüseyin Uyumaz, bir ineğin 4 metrelik fosseptiğe düşünce itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri, ineği vinç yardımıyla çukurdan çıkardı.
İneğinin yara almamasına sevinen Uyumaz, görevlilere teşekkür etti.
Kaynak: AA