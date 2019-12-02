Fosil Yakıtların Zararlarını Azaltmanın Yolları Araştırılıyor

02.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:47

Bilim adamları, dünyayı bir iklim felaketinden kurtarmak için zamanın giderek daraldığı uyarısını yineliyor. Güneş ve rüzgardan elde edilen yenilenebilir ve temiz enerji hızla yayılsa da, dünyadaki enerji kaynaklarının büyük bir kısmını hala fosil yakıtlar oluşturuyor