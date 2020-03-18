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Aralık, Banka, Paris, Ekonomi

Fosil yakıtlara verilen 2,7 trilyon dolarlık destek iklim değişikliği krizini hızlandırıyor

Uluslararası 35 bankanın, Paris İklim Anlaşması'nın kabulünden sonraki dönemde fosil yakıt sektörüne sağladığı 2,7 trilyon dolarlık finansman, iklim değişikliği krizini büyütüyor.

18.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:28
Fosil yakıtlara verilen 2,7 trilyon dolarlık destek iklim değişikliği krizini hızlandırıyor

Uluslararası 35 bankanın, Paris İklim Anlaşması'nın kabulünden sonraki dönemde fosil yakıt sektörüne sağladığı 2,7 trilyon dolarlık finansman, iklim değişikliği krizini büyütüyor.

AA muhabirinin, "Bankalar İklim Değişikliğini Finanse Ediyor: Fosil Yakıt Finansmanı 2020" başlıklı rapordan derlediği bilgilere göre, küresel sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında sınırlandırmak amacıyla Aralık 2015'te Paris İklim Anlaşması'nın kabul edilmesinden sonraki dönemde 35 uluslararası banka kömür, petrol ve doğal gaz sektöründe faaliyet gösteren 2 bin 100 şirkete fon desteği sağladı.

Bankalar, söz konusu şirketlere 2016'da 639,7 milyar dolar, 2017'de 673,7 milyar dolar, 2018'de 700,2 milyar dolar ve 2019'da 735,6 milyar dolarlık destek verdi. Böylece, 2016-2019 döneminde küresel ölçekteki bankaların fosil kaynaklara yaptığı yatırım 2,7 trilyon dolar oldu.

Söz konusu finansmanın yüzde 30'u ABD merkezli JPMorgan Chase, Wells Fargo, finansman kuruluşu Citi ile Bank of Amerika tarafından verildi.

JPMorgan Chase, Paris Anlaşması'nın kabulünden beri 271 milyar dolarlık fosil yakıt finansmanı sağlayarak 35 banka arasında ilk sırada yer alırken, Well Fargo 197,9 milyar dolarla ikinci, Citi 187,6 milyar dolarla üçüncü ve Bank of America 156,9 milyar dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde fosil yakıtlara sağlanan finansmanın 975 milyar doları, sektörde yeni fosil yakıt altyapıları planlayan 100 şirkete aktarıldı.

"Bankalar sınıfta kaldı"

Rapora katkı veren kurumlardan Rainforest Eylem Planı İklim ve Enerji Araştırmaları Bölüm Başkanı Alison Kirsch, finansal kurumların dünyayı "iklim felaketine" sürüklediğini savundu.

Bankaların yalnızca fosil yakıtların finansmanını artırmakla kalmayıp aynı zamanda yeni fosil yakıt projeleri planlayan şirketlere de finansmanı artırdığını belirten Kirsch, "Bu durum, iklim krizine karşı acil önlem alınması konusunda bankaların sınıfta kaldığını açıkça ortaya koyuyor. Daha önce benzeri görülmemiş ölçekte gerçekleşen sel, kuraklık, yangın ve fırtınalardan kaynaklanan ölüm ve tahribat her yıl artarken, bankaların karbondioksit emisyonlarını artırmayı hedefleyen şirketler için yeni fonları onaylaması ve sermayelerini artırmasını sorumsuz ve acımasızca buluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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