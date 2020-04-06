Fosil yakıta ‘koronavirüs kalkanı’ Fosil yakıta 'koronavirüs kalkanı'Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu salgının etkilerini değerlendirirken insan direncini artıran temiz havanın önemine dikkat çekti, virüsün fosil yakıt kullanımını azaltmada bir fırsat olarak görülmesini istedi.

Fosil yakıta 'koronavirüs kalkanı'Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu salgının etkilerini değerlendirirken insan direncini artıran temiz havanın önemine dikkat çekti, virüsün fosil yakıt kullanımını azaltmada bir fırsat olarak görülmesini istedi. Kaynak: Dunya.com