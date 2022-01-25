Fosil kazısı başkanı Prof. Dr. Başoğlu çalışmalarını anlattı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen fosil kurtarma kazılarına başkanlık eden Prof. Dr. Okşan Başoğlu, katıldığı televizyon programında çalışmaları anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başoğlu, programda Anadolu'nun 7,5 milyon yıl önce doğa tarihiyle ilgili bilgi verdi.

Kızılırmak havzasının öneminden bahseden Başoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesindeki hocaların kendisine ulaşması sonucu fosil kazısının gündeme geldiğini, Büyükşehir Belediyesinin çok büyük destekleriyle ve sponsor olmasıyla kurtarma kazılarına başladıklarını anlattı.

Çalışmalar ilerledikçe çok güzel ve eşsiz buluntulara ulaştıklarını belirten Başoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın doğal mirasın bilincinde olduğuna ve tarihe sahip çıktığına dikkati çekti.

Kente Paleontoloji Müzesi kurulacağını aktaran Başoğlu, şunları kaydetti:

"Bu müzeyi gerçekten çok önemsiyorum. Hayalimizdi ve gerçekleştiriyoruz, çok az kaldı. Bu müze Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özellikle Memduh Başkan olmasa asla olmazdı. Yine Bakan Yardımcımız Nadir Bey ve Kazılar Dairesi destekleri olmasa asla olmazdı. Hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. Umarım her il böyle müzelere ön ayak olur. Kayseri'de bununla beraber 7 tane müze olacak, çok güzel bir şey. Bu müzenin özelliği yanında millet kıraathanesiyle birlikte bitişik çok geniş bir alana yapılıyor. Kütüphanesi, hediyelik eşyalarıyla bir müze kompleksi şeklinde tasarlandı. Ayrıca yaşayan, öğreten müze olacak. Bizim laboratuvarlarımız da bu müzenin içinde yer alacak. Gezenler çalışmaları birebir görecek. Atölyelerimiz olacak."