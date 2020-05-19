Fosfor Metabolizması Bozukluğu teşhisi konan Yusuf bebeğin ilaçları temin edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fosfor Metabolizması Bozukluğu teşhisi konan Yusuf bebeğin ilaçları temin edildi

Fosfor Metabolizması Bozukluğu tanısı koyulan bir yaşındaki Yusuf Bozkurt'un, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Adapazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ayırdığı kaynakla, 399 bin TL değerindeki ilaç, yurtdışından Türk Eczacıları Birliği'ne getirildi.

Fosfor Metabolizması Bozukluğu teşhisi konan Yusuf bebeğin ilaçları temin edildi
19.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:47

Fosfor Metabolizması Bozukluğu tanısı koyulan bir yaşındaki Yusuf Bozkurt'un, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Adapazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ayırdığı kaynakla, 399 bin TL değerindeki ilaç, yurtdışından Türk Eczacıları Birliği'ne getirildi.

Sakarya'nın Adapazarı İlçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde yaşayan İbrahim ve Naciye Bozkurt çiftinin en küçük çocukları olan Yusuf Bozkurt, doğduktan sonra 7 ay boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Fosfor Metabolizması Bozukluğu teşhisi konan ve bu yüzden yoğun bakımda cihazlara bağlı olarak yaşamını sürdüren minik Yusuf için doktorlar 14 gün içinde öleceğini söylemiş ancak Yusuf, hayata tutunmuştu. Sakaryaspor'un taraftar grubu Tatangalar'ın başlattığı 'Yusuf'un Siyahına Yeşil Ol' yardım kampanyası, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve vatandaşlar tarafından desteklenmiş, toplanan para ile Yusuf Bebeğin ilaçları temin edilmiş; ailesinin yeni bir evde ve daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri sağlanmıştı.

Yusuf Bebeğin 399 bin TL'lik ikinci faz ilacı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Adapazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kaynak sağlanarak temin edildi. Özel izinle yurt dışından Ankara'da bulunan Türk Eczacıları Birliği'ne getirilen ilacın bir an önce aileye ulaştırılması ile ilgili çalışma başlatan Adapazarı Kaymakamlığı, Adapazarı Vefa Destek Grubu ve Adapazarı Belediyesi ekibi, Ankara'daki Türk Eczacılar Birliği'nin Yurt Dışı İlaç Temin Biriminden ilacı teslim alıp, hemen Adapazarı'na gelerek Yusuf Bozkurt'un evine ulaştı.

Anne Naciye Bozkurt ve Baba İbrahim Bozkurt'a ilaç teslim edilirken duygu dolu anlar yaşandı. Mutluluğu gözlerinden okunan çift, ilaç temin sürecinin aksaması durumunda yaşanacak acının tarifsiz olabileceğine vurgu yaparak sorunun giderilmesinde hızlı davranan devlet yetkililerine, Adapazarı Kaymakamlığı'na, Adapazarı Vefa Destek Grubu'na ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya teşekkürlerini iletti.

Gerçekleştirilen çalışmada herhangi bir aksaklık yaşanmamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Mutlu Işıksu, süreci dikkatle takip ederek ilacın hızlı teminin sağlanmasına vesile olan herkese teşekkür etti. Adapazarı'nın yardımlaşma ve dayanışmanın şehri olduğunu vurgulayan Başkan Işıksu, "Yusuf Bebeğimizin süreci aslında bizlere birçok şeyi yeniden hatırlattı. Yardımlaşma olduğunda ve işimizi en güzel şekilde yaptığımızda Allah muhakkak yardım ediyor ve edecek. İlaç sorununun çözülmesinden memnuniyet duyduk. Yusuf Bebeğimizin hayata tutunma azmine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için seferber olan tüm büyüklerimize çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi daim kılsın, dayanışma ruhu Adapazarı'mızda ilelebet sürsün" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı...
Bursa'da 20 dönümlük alana taşlarla dev Atatürk imzası oluşturuldu
Bursa'da 20 dönümlük alana taşlarla dev Atatürk imzası oluşturuldu
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Süreyya Önder Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Hadise Merve Boluğur Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Fosfor Metabolizması Bozukluğu teşhisi konan Yusuf bebeğin ilaçları temin edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 14:47:42. #1.15#
title