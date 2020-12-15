Foseptikte yaşamını yitiren belediye çalışanı, zehirlenenlerin yardımına koşmuş (3)

TUTUKLANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, dün foseptikte biriken suyun tahliyesi sırasında pompa egzozundan çıkan gazdan zehirlenerek 3 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan atış poligonu inşaatının sahibi Ali Eyili ile şantiye şefi Hüseyin Yücel, emniyetteki...

TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dün foseptikte biriken suyun tahliyesi sırasında pompa egzozundan çıkan gazdan zehirlenerek 3 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan atış poligonu inşaatının sahibi Ali Eyili ile şantiye şefi Hüseyin Yücel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren Eyili ve yücel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN